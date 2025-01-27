Чи зможе Росія заробляти з продажу газу через "Турецький потік"

Попри зупинку транзиту через Україну, Росія продовжує постачати газ у Європу через газопровід "Турецький потік". Через нього газ отримують Угорщина, Сербія та деякі інші європейські країни.

Чи може Росія заробляти через "Турецький потік"

"Турецький потік" перебуває під санкціями, але обмеження стосуються лише будівництва трубопроводу, розповів колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Сергій Макогон в інтервʼю 24 Каналу.

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За словами експерта, газопровід має кілька гілок:

одна постачає газ до Туреччини, яка активно купує російський газ;

інша – до Європи через "Турецький потік-2";

є ще "Блакитний потік", який також з’єднує Росію та Туреччину.

Через "Турецький потік-2" газ отримують Угорщина, Сербія та деякі інші європейські країни. Однак пропускна здатність цієї гілки обмежена – лише 15,8 мільярда кубометрів на рік, що не дозволяє суттєво збільшити обсяги транзиту до Європи.

Сергій Макогон Колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Звичайно, що Росія зароблятиме з продажу газу і буде намагатися зберегти свою присутність, адже це єдиний маршрут, який залишився в Росії для експорту до Європи, але він доволі обмежений.

Нові санкції щодо газу

Наразі обговорюється 16-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, у якому, ймовірно, будуть передбачені нові обмеження щодо газу. Також йдуть дискусії про заборону імпорту скрапленого природного газу з Росії до Європи.

Сергій Макогон каже, що є дві причини такого кроку:

по-перше, зростання обсягів експорту російського СПГ до Європи;

по-друге, опозиція до цього з боку десяти країн, переважно з Балтії та Північної Європи, які виступають за повну заборону імпорту СПГ.

Зауважте! Оскільки Польща нині головує в Євросоюзі, є висока ймовірність ухвалення санкцій проти російського газу, особливо СПГ. Водночас Угорщина займає агресивну позицію, адже практично 100% її газу постачається через "Турецький потік".