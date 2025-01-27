Чи може Росія заробляти через "Турецький потік"
"Турецький потік" перебуває під санкціями, але обмеження стосуються лише будівництва трубопроводу, розповів колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС Україна" Сергій Макогон в інтервʼю 24 Каналу.
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За словами експерта, газопровід має кілька гілок:
- одна постачає газ до Туреччини, яка активно купує російський газ;
- інша – до Європи через "Турецький потік-2";
- є ще "Блакитний потік", який також з’єднує Росію та Туреччину.
Через "Турецький потік-2" газ отримують Угорщина, Сербія та деякі інші європейські країни. Однак пропускна здатність цієї гілки обмежена – лише 15,8 мільярда кубометрів на рік, що не дозволяє суттєво збільшити обсяги транзиту до Європи.
Звичайно, що Росія зароблятиме з продажу газу і буде намагатися зберегти свою присутність, адже це єдиний маршрут, який залишився в Росії для експорту до Європи, але він доволі обмежений.
Нові санкції щодо газу
Наразі обговорюється 16-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, у якому, ймовірно, будуть передбачені нові обмеження щодо газу. Також йдуть дискусії про заборону імпорту скрапленого природного газу з Росії до Європи.
Сергій Макогон каже, що є дві причини такого кроку:
- по-перше, зростання обсягів експорту російського СПГ до Європи;
- по-друге, опозиція до цього з боку десяти країн, переважно з Балтії та Північної Європи, які виступають за повну заборону імпорту СПГ.
Зауважте! Оскільки Польща нині головує в Євросоюзі, є висока ймовірність ухвалення санкцій проти російського газу, особливо СПГ. Водночас Угорщина займає агресивну позицію, адже практично 100% її газу постачається через "Турецький потік".