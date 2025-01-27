Может ли Россия зарабатывать через "Турецкий поток"
"Турецкий поток" находится под санкциями, но ограничения касаются только строительства трубопровода, рассказал бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью 24 Каналу.
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По словам эксперта, газопровод имеет несколько веток:
- одна поставляет газ в Турцию, которая активно покупает российский газ;
- другая – в Европу через "Турецкий поток-2";
- есть еще "Голубой поток", который также соединяет Россию и Турцию.
Через "Турецкий поток-2" газ получают Венгрия, Сербия и некоторые другие европейские страны. Однако пропускная способность этой ветки ограничена – только 15,8 миллиарда кубометров в год, что не позволяет существенно увеличить объемы транзита в Европу.
Конечно, что Россия будет зарабатывать на продаже газа и будет пытаться сохранить свое присутствие, ведь это единственный маршрут, который остался в России для экспорта в Европу, но он довольно ограничен.
Новые санкции в отношении газа
Сейчас обсуждается 16-й пакет санкций Евросоюза против России, в котором, вероятно, будут предусмотрены новые ограничения по газу. Также идут дискуссии о запрете импорта сжиженного природного газа из России в Европу.
Сергей Макогон говорит, что есть две причины такого шага:
- во-первых, рост объемов экспорта российского СПГ в Европу;
- во-вторых, оппозиция к этому со стороны десяти стран, преимущественно из Балтии и Северной Европы, которые выступают за полный запрет импорта СПГ.
Заметьте! Поскольку Польша сейчас председательствует в Евросоюзе, есть высокая вероятность принятия санкций против российского газа, особенно СПГ. В то же время Венгрия занимает агрессивную позицию, ведь практически 100% ее газа поставляется через "Турецкий поток".