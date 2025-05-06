20 пільг для УБД, про які ви могли не знати

Учасники бойових дій, які офіційно оформили статус, мають право на різні привілеї. Серед них – медичні, транспортні, трудові та соціальні пільги.

Які пільги мають УБД

Військові можуть отримати статус УБД, що надасть їм доступ до пільг різних категорій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Медицина:

Безплатні ліки, засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами;

Першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

Безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості;

Право на продовження користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію або зміні місця роботи;

Пріоритетне обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація;

Щорічне медичне обстеження і диспансеризація за участі необхідних спеціалістів.

Житло та комунальні послуги:

Знижка 75% на квартирну плату (з розрахунку 21 кв. метра на особу та 10,5 кв. метра на сім’ю);

75% знижка на комунальні послуги та газ у межах середніх норм споживання;

75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;

20% знижка на встановлення квартирного телефону та 50% – на абонементну плату;

Першочергове забезпечення житлом для осіб, що потребують поліпшення житлових умов;

Першочергове право на вступ до житлових та гаражних кооперативів, садівницьких товариств та придбання матеріалів для будівництва.

Транспорт:

Безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) за наявності посвідчення;

Безкоштовний проїзд один раз на два роки усіма видами транспорту або проїзд один раз на рік зі знижкою 50%.

Робота:

Гнучкий графік щорічної відпустки та додаткова відпустка 14 днів на рік із збереженням заробітної плати;

Допомога по тимчасовій непрацездатності незалежно від стажу в розмірі 100% середньої заробітної плати;

Перевага у залишенні на роботі в разі скорочення працівників та працевлаштуванні при ліквідації підприємства, установи.

Інші соціальні пільги

Серед інших соціальних привілеїв, якими можуть користуватися УБД:

Одержання щороку до Дня Незалежності разової грошової виплати;

Пріоритетне обслуговування у сфері побуту, харчування та транспорту;

Підвищення пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб;

Відшкодування витрат на догляд у разі неможливості обслуговування у закладах соціального захисту;

Звільнення від сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету.

Також держава забезпечує учасникам бойових дій та їх дітям державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.