Скільки потрібно служити для отримання статусу УБД у 2025 році

Зокрема немає чітко встановлених термінів перебування на службі для отримання статусу учасника бойових дій, пише 24 канал з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів "Про надання статусу УБД".

Читайте також Як отримати посвідчення УБД у 2025 році: покрокова інструкція

До початку повномасштабного вторгнення, для отримання цього статусу українцям необхідно було відслужити щонайменше 30 днів.

Хто може отримати статус УБД

На сайті Турбота про військовослужбовця повідомляють, що учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці ЗС України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Крім того, статус учасника бойових дій надається особам, які брали безпосередню участь у Заходах, за умови виконання ними особисто або у складі військової частини установи та закладу бойових завдань, проведення розвідувальних заходів, зокрема які отримали поранення, контузії, каліцтва.

Які документи потрібні для отримання статусу УБД

Для отримання статусу учасника бойових дій українцю потрібно надати такі документи:

Довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Довідка про безпосередню участь у заходах оборони України має бути встановленого зразка. Копія паспорта. Копія ідентифікаційного коду. Заява про отримання статусу учасника бойових дій. Згода на обробку персональних даних. Дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

Важливо! До зазначених документів можуть додаватись інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особою особисто або в складі військової частини, установи та закладу бойових завдань.