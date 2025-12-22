УБД та учасник війни: у чому полягає різниця між статусами
- Статус УБД призначається громадянам, які безпосередньо брали участь у бойових завданнях для захисту України.
- Статус учасника війни визнається за військовослужбовцями армії Радянського Союзу та цивільними, які працювали в тилу під час Другої світової війни.
Статуси учасника війни та учасника бойових дій юридично є різними. Перший призначений для громадян, які брали участь у воєнних діях у минулому, тоді як УБД передбачений для захисників й захисниць незалежної України.
У чому полягає різниця між УБД та учасниками війни?
Учасники бойових дій та учасники війни належать до категорії ветеранів, проте юридично ці статуси відмінні, пише 24 Канал з посиланням на текст закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
Закон визначає, що ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини або бойових діях на території інших держав. До цієї категорії належать:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники війни.
На статус учасника бойових дій можуть претендувати громадяни, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань для захисту України у воєнний та мирний час.
Учасниками війни визнають військовослужбовців армії Радянського Союзу, які в період Другої світової служили у Збройних Силах, а також цивільних, які працювали в тилу.
Зверніть увагу! Статус учасника війни для тих, хто народилися після 31 грудня 1932 року, можуть встановити тільки за наявності документів або інших доказів на підтвердження факту роботи в період війни.
Хто належить до учасників бойових дій?
Статус учасника бойових дій можуть отримати:
- військовослужбовці, які служили у військових підрозділах діючої армії під час Другої світової війни, а також партизани й підпільники;
- військовослужбовці, які брали участь у бойових діях в Афганістані;
- військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, поліціянти, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці МВС України, інших законних військових формувань, яких за рішенням держави направляли для участі в міжнародних операціях з підтримання миру й безпеки або у відрядження до держав, де тривали бойові дії;
- військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, які брали участь в антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях та виконували завдання для забезпечення оборони України;
- учасники збройної боротьби за незалежність України у 20 столітті у складі Української повстанської армії, "Поліської Січі", Української народної революційної армії, "Карпатської Січі", Української військової організації, збройних підрозділів Організації українських націоналістів;
- учасники груп піротехнічних робіт, яких залучали до виконання завдань з розмінування вибухонебезпечних предметів на території України.
Хто може мати статус учасників війни?
Згідно з законодавством, до категорії учасників війни належать:
- військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних Силах, військах і органах МВС та КДБ;
- особи, які в період Другої світової війни працювали в тилу на підприємствах, в установах, колгоспах, на спорудженні фортифікацій, заготівлі палива, продуктів, навчалися у закладах професійно-технічної освіти, працювали в народному господарстві та на відбудові об'єктів господарського і культурного призначення;
- особи, які в період Другої світової війни працювали на територіях, що ввійшли до складу колишнього СРСР після 1944 року;
- нагороджені орденами й медалями Радянського Союзу за працю й військову службу в тилу в роки Другої світової.