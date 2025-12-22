УБД та учасник війни: у чому полягає різниця між статусами

Статуси учасника війни та учасника бойових дій юридично є різними. Перший призначений для громадян, які брали участь у воєнних діях у минулому, тоді як УБД передбачений для захисників й захисниць незалежної України.

У чому полягає різниця між УБД та учасниками війни?

Учасники бойових дій та учасники війни належать до категорії ветеранів, проте юридично ці статуси відмінні, пише 24 Канал з посиланням на текст закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Закон визначає, що ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини або бойових діях на території інших держав. До цієї категорії належать:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни.

На статус учасника бойових дій можуть претендувати громадяни, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань для захисту України у воєнний та мирний час.

Учасниками війни визнають військовослужбовців армії Радянського Союзу, які в період Другої світової служили у Збройних Силах, а також цивільних, які працювали в тилу.

Зверніть увагу! Статус учасника війни для тих, хто народилися після 31 грудня 1932 року, можуть встановити тільки за наявності документів або інших доказів на підтвердження факту роботи в період війни.

Хто належить до учасників бойових дій?

Статус учасника бойових дій можуть отримати:

військовослужбовці, які служили у військових підрозділах діючої армії під час Другої світової війни, а також партизани й підпільники;

військовослужбовці, які брали участь у бойових діях в Афганістані;

військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, поліціянти, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці МВС України, інших законних військових формувань, яких за рішенням держави направляли для участі в міжнародних операціях з підтримання миру й безпеки або у відрядження до держав, де тривали бойові дії;

військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, які брали участь в антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях та виконували завдання для забезпечення оборони України;

учасники збройної боротьби за незалежність України у 20 столітті у складі Української повстанської армії, "Поліської Січі", Української народної революційної армії, "Карпатської Січі", Української військової організації, збройних підрозділів Організації українських націоналістів;

учасники груп піротехнічних робіт, яких залучали до виконання завдань з розмінування вибухонебезпечних предметів на території України.

Хто може мати статус учасників війни?

Згідно з законодавством, до категорії учасників війни належать: