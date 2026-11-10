Під ударом п’ять великих енергетичних підстанцій: ворог атакував 10 регіонів

Ворог продовжує цілеспрямовано нищити критичну інфраструктуру України напередодні зими. Цього разу під прицілом опинилися ключові вузли, які забезпечують баланс усієї системи.

Які об'єкти опинилися під ударом вночі

Російські війська здійснили масштабну атаку, випустивши дрони та ракети по 10 областях України, про що повідомив чинний прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Головною ціллю ворога стали п'ять великих енергетичних підстанцій у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Зверніть увагу! Саме через ці транзитні вузли електроенергія передається між різними регіонами нашої держави.

На місцях триває ліквідація наслідків атак. Дякую енергетикам, рятувальникам, поліцейським і всім, хто цієї ночі допомагав і продовжує допомагати людям,

– написав Корецький.

Що відомо про попередні атаки на енергетику

Нагадаємо, що ворог не припиняє атак на українську енергетику. Зокрема, станом на 10 листопада найскладніша ситуація в енергосистемі залишається на Київщині та Дніпровщині. Ще у чотирьох регіонах запровадили аварійні відключення світла.

Крім того, 9 листопада повідомили про російський удар по Трипільській ТЕС. Наслідки пошкоджень є серйозними.