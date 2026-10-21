Наслідки обстрілу оцінити неможливо: ворог продовжує атакувати Нафтогаз

Вранці середи, 21 жовтня, Росія знову атакувала об'єкт газовидобувної інфраструктури. Йдеться про об’єкт у Харківській області.

Що відомо про російський удар по Нафтогазу

Російський дрон влучив в одну з установок виробничого майданчика, про що повідомили в Нафтогазі.

Наслідки обстрілу оцінити наразі неможливо. Причиною є безпекова ситуація.

Виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко написав, що росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру.

З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах Групи Нафтогаз, що вдвічі більше, ніж минулого року,

– наголосив Федоренко.

Нагадаємо, що 15 жовтня стало відомо, що росіяни атакували газовидобувний обʼєкт "Групи Нафтогаз" на Полтавщині. Технологічне обладнання зазнало пошкоджень. Але співробітники не постраждали, адже в момент атаки перебували в укритті.

А 12 жовтня ворог також атакував Харківську область. Через атаку було пошкоджено критичне обладнання.