Що відомо про російський удар по Нафтогазу

Російський дрон влучив у одну з установок виробничого майданчику, про що повідомили в Нафтогазі.

Наслідки обстрілу оцінити наразі неможливо. Причиною є безпекова ситуація.

Виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко написав, що росіяни продовжують системно атакувати нафтогазову інфраструктуру.

З початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах Групи Нафтогаз, що вдвічі більше, ніж минулого року,

– наголосив Федоренко.

Нагадаємо, що 15 жовтня стало відомо, що росіяни атакували газовидобувний обʼєкт "Групи Нафтогаз" на Полтавщині. Технологічне обладнання зазнало пошкоджень. Але співробітники не постраждали, адже в момент атаки перебували в укритті.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

А 12 жовтня ворог також атакував Харківську область. Через атаку було пошкоджено критичне обладнання.