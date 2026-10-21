Что известно о российском ударе по "Нафтогазу"

Российский дрон попал в одну из установок производственной площадки, о чем сообщили в "Нафтогазе".

Последствия обстрела оценить пока невозможно. Причина – ситуация с безопасностью.

Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко написал, что россияне продолжают систематически атаковать нефтегазовую инфраструктуру.

С начала года враг более 400 раз наносил удары по объектам Группы "Нафтогаз", что вдвое больше, чем в прошлом году,

– подчеркнул Федоренко.

Напомним, что 15 октября стало известно, что россияне провели атаку на газодобывающий объект "Группы Нафтогаз" в Полтавской области. Технологическое оборудование получило повреждения. Но сотрудники не пострадали, поскольку в момент атаки находились в укрытии.

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А 12 октября враг также атаковал Харьковскую область. В результате атаки было повреждено критически важное оборудование.