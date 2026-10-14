Удар по всіх ТЕЦ Києва: українцям терміново повертають графіки відключень світла

Масований ракетний терор знову ставить під загрозу стабільність нашої енергосистеми. Через серйозні руйнування критичної інфраструктури українцям доведеться терміново змінювати свої побутові звички.

Що сталося з енергосистемою та кого торкнуться відключення

Російські війська здійснили цілеспрямовану атаку на об'єкти генерації, завдавши удару по всіх трьох міських ТЕЦ у столиці. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, під прицілом опинилися також критично важливі вузли Київщини, які живлять центральні регіони.

Наслідки цього удару відчує на собі майже кожен споживач. За даними Укренерго, через пошкодження обладнання сьогодні до кінця доби вимушено застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом до двох черг. Це стосується як промисловості, так і звичайних побутових абонентів у більшості областей України.

Як врятувати ситуацію та що робити з електроприладами

Зниження температури вже змусило українців увімкнути обігрівачі, що збільшило навантаження на мережу на 4%. Щоб уникнути масштабних аварій та перевантаження вцілілого обладнання, енергетики наполегливо просять тотально обмежити використання потужної техніки у пікові години – з 16:00 до 22:00.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів,

– зазначають в Укренерго.

Дізнатися точний графік знеструмлень за своєю адресою можна на офіційних сторінках ваших регіональних операторів розподілу (обленерго).

Які події передували цьому масштабному удару

Ворог не вперше намагається занурити країну в темряву цієї осені. Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни безперестанку атакують енергетику, змушуючи владу шукати резервні кошти для порятунку ситуації. Зокрема, через попередні обстріли у п'яти районах Києва вже зникало світло, а рух електротранспорту доводилося екстрено зупиняти.

Також під постійним прицілом дронів перебувають об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, які лише з початку цієї осені атакували вже дев'ять разів. Ситуація залишається динамічною, тому споживачам варто тримати павербанки зарядженими.