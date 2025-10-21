Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі України. Збитки "ДТЕК Нафтогаз" через знищене обладнання від початку війни вже може сягати 40 мільйонів євро.

Які збитки підрахували у ДТЕК?

Про це під час форуму "Енергія, що тримає Україну" розповів директор із розвідки та видобутку вуглеводнів ДТЕК Дмитро Пономаренко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дивіться також Європейський банк допоможе "Нафтогазу" відновитися після атак Росії: скільки грошей потрібно

Топменеджер компанії додав, що через руйнування власного газовидобутку загалом ситуація оцінюється як критична.

Як ми бачимо по Україні, саме по енергообʼєктах здійснюються обстріли, і необхідна достатня кількість засобів ППО для захисту,

– наголосив Пономаренко.

Він вважає, що у цій ситуації Україні вкрай необхідно стимулювати розвиток власного видобутку газу. Мовляв, не може країна жити лише імпортом, а має розвивати свою нафтогазову інфраструктуру.

Пономаренко зазначив, що "ДТЕК Нафтогаз" вже шукає нові можливості та розвиває партнерство з закордонними партнерами. Зокрема, компанія розширює співпрацю зі США та Європою.

На початку вторгнення для нас це не було органічно, але згодом ми почали розвивати свій сервісний бізнес як вікно можливостей. Це залучення саме нових технологій та ресурсів. І у нас це непогано відбувається,

– зазначив представник ДТЕК.

Важливо! Після форму у ДТЕК уточнили, що вплив атак Росії на виробництво, а також фінансові наслідки цих ударів ще підраховують і точної цифри немає. Однак компанія "активно працює над зниженням впливу дій ворога і відновлення видобутку в найкоротші строки".

Які наслідки атак на ДТЕК?

У ДТЕК переконують, що, попри постійні обстріли, росіяни не зможуть повністю зруйнувати українську енергосистему. Про це заявив гендиректор компанії Максим Тімченко, пише EL PAÍS.

Вони (росіяни – 24 Канал) можуть зробити наше життя жахливим, дуже, дуже важким… Але їм не вдасться зруйнувати нашу енергетичну систему,

– підкреслив Тімченко.

За його словами, наразі вже вдалося від 70 до 80% потужностей генерації, які росіяни пошкодили у 2024 році, та ДТЕК готова до роботи в зимових умовах. Мовляв, виробничих потужностей вистачає, оскільки працюють теплові та гідроелектростанції, а на складах накопичена велика кількість вугілля.

Атаки на ДТЕК: що відомо?