Десятки миллионов убытков: какова цена ударов по энергетике для ДТЭК
- Убытки "ДТЭК Нефтегаз" из-за ударов по энергетике с начала войны уже могут достигать 40 миллионов евро.
- "ДТЭК Нефтегаз" расширяет сотрудничество с США и Европой для развития собственной газодобычи и снижения влияния атак.
Россия продолжает бить по энергетической инфраструктуре Украины. Убытки "ДТЭК Нефтегаз" из-за уничтоженного оборудования с начала войны уже может достигать 40 миллионов евро.
Какие убытки подсчитали в ДТЭК?
Об этом во время форума "Энергия, что держит Украину" рассказал директор по разведке и добыче углеводородов ДТЭК Дмитрий Пономаренко, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Смотрите также Европейский банк поможет "Нафтогазу" восстановиться после атак России: сколько денег нужно
Топ-менеджер компании добавил, что из-за разрушения собственной газодобычи в целом ситуация оценивается как критическая.
Как мы видим по Украине, именно по энергообъектам осуществляются обстрелы, и необходимо достаточное количество средств ПВО для защиты,
– подчеркнул Пономаренко.
Он считает, что в этой ситуации Украине крайне необходимо стимулировать развитие собственной добычи газа. Мол, не может страна жить только импортом, а должна развивать свою нефтегазовую инфраструктуру.
Пономаренко отметил, что "ДТЭК Нефтегаз" уже ищет новые возможности и развивает партнерство с зарубежными партнерами. В частности, компания расширяет сотрудничество с США и Европой.
В начале вторжения для нас это не было органично, но впоследствии мы начали развивать свой сервисный бизнес как окно возможностей. Это привлечение именно новых технологий и ресурсов. И у нас это неплохо происходит,
– отметил представитель ДТЭК.
Важно! После форму в ДТЭК уточнили, что влияние атак России на производство, а также финансовые последствия этих ударов еще подсчитывают и точной цифры нет. Однако компания "активно работает над снижением влияния действий врага и восстановления добычи в кратчайшие сроки".
Какие последствия атак на ДТЭК?
В ДТЭК убеждают, что, несмотря на постоянные обстрелы, россияне не смогут полностью разрушить украинскую энергосистему. Об этом заявил гендиректор компании Максим Тимченко, пишет EL PAÍS.
Они (россияне – 24 Канал) могут сделать нашу жизнь ужасной, очень, очень тяжелой... Но им не удастся разрушить нашу энергетическую систему,
– подчеркнул Тимченко.
По его словам, сейчас уже удалось от 70 до 80% мощностей генерации, которые россияне повредили в 2024 году, и ДТЭК готова к работе в зимних условиях. Мол, производственных мощностей хватает, поскольку работают тепловые и гидроэлектростанции, а на складах накоплено большое количество угля.
Атаки на ДТЭК: что известно?
В понедельник, 20 октября, российская армия снова нанесла удар по украинской энергетической инфраструктуре – на этот раз под огонь попала фабрика ДТЭК в Днепропетровской области. Известно, что во время утренней атаки пострадавших среди работников предприятия нет.
Это уже шестой масштабный обстрел объектов ДТЭК за последние два месяца. Всего несколько дней назад, в ночь на 16 октября, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру "ДТЭК Нефтегаз". Удары нанесли ракетами и дронами по газовым объектам на Полтавщине, из-за чего работу некоторых производственных площадок пришлось временно остановить.
Кроме того, 8 октября враг дважды в течение суток обстрелял энергетические объекты компании, в частности одну из теплоэлектростанций. В результате этих атак оборудование ТЭС получило серьезные повреждения, а двое работников-энергетиков получили ранения.