Какие убытки подсчитали в ДТЭК?

Об этом во время форума "Энергия, что держит Украину" рассказал директор по разведке и добыче углеводородов ДТЭК Дмитрий Пономаренко, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Топ-менеджер компании добавил, что из-за разрушения собственной газодобычи в целом ситуация оценивается как критическая.

Как мы видим по Украине, именно по энергообъектам осуществляются обстрелы, и необходимо достаточное количество средств ПВО для защиты,

– подчеркнул Пономаренко.

Он считает, что в этой ситуации Украине крайне необходимо стимулировать развитие собственной добычи газа. Мол, не может страна жить только импортом, а должна развивать свою нефтегазовую инфраструктуру.

Пономаренко отметил, что "ДТЭК Нефтегаз" уже ищет новые возможности и развивает партнерство с зарубежными партнерами. В частности, компания расширяет сотрудничество с США и Европой.

В начале вторжения для нас это не было органично, но впоследствии мы начали развивать свой сервисный бизнес как окно возможностей. Это привлечение именно новых технологий и ресурсов. И у нас это неплохо происходит,

– отметил представитель ДТЭК.

Важно! После форму в ДТЭК уточнили, что влияние атак России на производство, а также финансовые последствия этих ударов еще подсчитывают и точной цифры нет. Однако компания "активно работает над снижением влияния действий врага и восстановления добычи в кратчайшие сроки".

Какие последствия атак на ДТЭК?

В ДТЭК убеждают, что, несмотря на постоянные обстрелы, россияне не смогут полностью разрушить украинскую энергосистему. Об этом заявил гендиректор компании Максим Тимченко, пишет EL PAÍS.

Они (россияне – 24 Канал) могут сделать нашу жизнь ужасной, очень, очень тяжелой... Но им не удастся разрушить нашу энергетическую систему,

– подчеркнул Тимченко.

По его словам, сейчас уже удалось от 70 до 80% мощностей генерации, которые россияне повредили в 2024 году, и ДТЭК готова к работе в зимних условиях. Мол, производственных мощностей хватает, поскольку работают тепловые и гидроэлектростанции, а на складах накоплено большое количество угля.

