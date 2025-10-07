Україна продовжує успішно бити по НПЗ Росії, зупиняючи нафтопереробні потужності. Через це Москва змушена терміново перенаправляти сировину до експортних терміналів, вичерпуючи їхні потужності.

Чому Росія відправляє нафту за кордон?

Морські поставки сирої нафти з Росії сягнули 16-місячного максимуму протягом останніх чотирьох тижнів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, середній показник відвантажень із російських портів за 4 тижні до 5 жовтня складав 3,57 мільйона барелів на добу. Це лише на 80 тисяч менше від рекорду, встановленого у травні 2024 року.

Зростання експорту збіглося з активізацією атак українських безпілотників на НПЗ.

Адже лише за останні два місяці БПЛА вразили щонайменше 15 нафтопереробних заводів у європейській частині Росії.

У підсумку, за підрахунками аналітичної компанії JPMorgan Chase & Co., потужності переробки нафти в Росії впали нижче 5 мільйонів барелів на добу – найнижчого показника від квітня 2022 року.

Натомість постачання сирої нафти з Росії зросли приблизно на 500 тисяч барелів на добу з середини серпня.

Водночас можливості для подальшого збільшення експорту обмежені. Приморськ і Новоросійськ уже працюють майже на повну потужність, а Усть-Луга, хоч і має номінальний резерв, не може вийти за пікові обсяги жовтня 2024 року,

– пише видання.

Разом з тим Кремль не заробляє більше на експорті нафти:

Загальна вартість російського експорту за тиждень до 5 жовтня скоротилася на 40 мільйонів доларів – до 1,53 мільярда доларів.

Поставки до Азії зменшилися до 3,22 мільйона барелів на добу.

А експорт до Туреччини впав до 310 тисяч барелів в день.

Важливо! За даними російського енергетичного агентства, на сьогодні майже 40% нафтопереробних заводів Росії простоюють, а до 70% зупинок спричинені ударами українських дронів, пише The Washington Post.

