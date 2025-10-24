Плани Путіна сиплються: українські дрони розкручують інфляцію в Росії

Росія може призупинити або сповільнити зниження відсоткової ставки. Адже дронові атаки України на НПЗ та заплановане підвищення податків посилюють ризики інфляції.

Яке рішення планує Центробанк?

Хоча економіка Росії потерпає від надто високих позикових ставок, які почали знижувати лише у червні, наразі Центробанк демонструє все більшу обережність щодо подальшого зниження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Доля облікової ставки вирішуватиметься на засіданні Центробанку у п'ятницю, 24 жовтня. Та економісти розділилися у прогнозах щодо результатів зустрічі.

Російські депутати закликали надати послаблення для бюджету та бізнесу, знизивши облікову ставку.

Натомість заступник голови Центробанку Олексій Заботкін заявив, що рішення буде "збалансованим і врахує всю наявну інформацію".

Через це приблизно половина економістів очікує зниження ключової ставки з нинішніх 17%, тоді як інші не прогнозують жодних змін.

Прискорення зростання цін і підвищення інфляційних очікувань обмежують простір для зниження ставок,

– говорить аналітик Renaissance Capital Андрій Мелашенко.

Варто знати! На думку економістів, Центробанк може знизити ставку максимум на пів пункту.

Чому росте інфляція в Росії?

Інфляція в Росії після короткого повернення до цільового рівня інфляції у 4% знову прискорилася. Зростання цін частково пояснюється завершенням сезонного зниження вартості фруктів та овочів, а також послабленням ефекту від зміцнення рубля.

Проте основною причиною стали дефіцит пального та зростання цін на нього через активізацію атак України по нафтопереробних заводах, трубопроводах і морських терміналах Росії.

Ціни на бензин зросли на 3% у вересні й піднялися ще на 2% у жовтні, що ще більше послабило і без того хиткі інфляційні прогнози,

– зазначає видання.

Центробанк прогнозує, що заплановане підвищення ПДВ із 20% до 22% у 2026 році додасть до споживчих цін ще від 0,6 до 0,8%.

Важливо! Нові санкції США проти найбільших російських нафтових компаній, які Міністерство фінансів США запровадили 22 жовтня, лише посилюють тиск. Вони скорочують ключове джерело воєнного фінансування – податки від експорту нафти – і можуть спровокувати нове падіння економіки, говорять економісти.

