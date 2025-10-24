Планы Путина сыплются: украинские дроны раскручивают инфляцию в России
- Центробанк России может приостановить снижение процентной ставки из-за инфляционных рисков, вызванных дроновыми атаками Украины на НПЗ и запланированного повышения налогов.
- Инфляция в России снова растет, частично из-за дефицита топлива и роста цен на бензин, что усиливает давление на экономику и усложняет монетарную политику Центробанка.
Россия может приостановить или замедлить снижение процентной ставки. Ведь дроновые атаки Украины на НПЗ и запланированное повышение налогов усиливают риски инфляции.
Какое решение планирует Центробанк?
Хотя экономика России страдает от слишком высоких заемных ставок, которые начали снижать только в июне, пока Центробанк демонстрирует все большую осторожность относительно дальнейшего снижения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Судьба учетной ставки будет решаться на заседании Центробанка в пятницу, 24 октября. И экономисты разделились в прогнозах относительно результатов встречи.
- Российские депутаты призвали предоставить послабления для бюджета и бизнеса, снизив учетную ставку.
- Зато заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что решение будет "сбалансированным и учтет всю имеющуюся информацию".
Из-за этого примерно половина экономистов ожидает снижения ключевой ставки с нынешних 17%, тогда как другие не прогнозируют никаких изменений.
Ускорение роста цен и повышение инфляционных ожиданий ограничивают пространство для снижения ставок,
– говорит аналитик Renaissance Capital Андрей Мелашенко.
Стоит знать! По мнению экономистов, Центробанк может снизить ставку максимум на полпункта.
Почему растет инфляция в России?
Инфляция в России после короткого возвращения к целевому уровню инфляции в 4% снова ускорилась. Рост цен частично объясняется завершением сезонного снижения стоимости фруктов и овощей, а также ослаблением эффекта от укрепления рубля.
Однако основной причиной стали дефицит топлива и рост цен на него из-за активизации атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и морским терминалам России.
Цены на бензин выросли на 3% в сентябре и поднялись еще на 2% в октябре, что еще больше ослабило и без того шаткие инфляционные прогнозы,
– отмечает издание.
Центробанк прогнозирует, что запланированное повышение НДС с 20% до 22% в 2026 году добавит к потребительским ценам еще от 0,6 до 0,8%.
Важно! Новые санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний, которые Министерство финансов США ввели 22 октября, только усиливают давление. Они сокращают ключевой источник военного финансирования – налоги от экспорта нефти – и могут спровоцировать новое падение экономики, говорят экономисты.
Последние удары по НПЗ России: что известно?
В ночь на 23 октября украинские дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия были зафиксированы взрывы и масштабный пожар. По сообщению Генштаба, этот НПЗ является стратегическим объектом военно-промышленного комплекса России.
В ночь на 22 октября Силы обороны поразили также Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Дагестан. Было зафиксировано попадание в одну из установок переработки на предприятии. Основной задачей этих заводов является поставка горючего и его хранение для морской базы Каспийского флота и заправка военных судов противника.
Ранее, 19 октября, беспилотники нанесли удар по Оренбургской области, где пострадал газоперерабатывающий завод. Из-за пожара его работа была временно приостановлена. В результате атаки на Оренбургский газоперерабатывающий завод в Казахстане сократили добычу газа, что отразилось на энергетической инфраструктуре региона.