З початку серпня українські військові атакували щонайменше 7 великих нафтозаводів у Росії. Деяким із них довелося навіть тимчасово припиняти роботу – є ймовірність, що підприємства залишаться виведеними з ладу надовго або навіть назавжди.

Деталі розповів старший науковий співробітник Carnegie Endowment for International Peace Сергій Вакуленко. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Які наслідки має ураження російських НПЗ?

Під атаки безпілотників потрапили заводи, що входять до топу найбільших у країні-агресорці:

Сизранський, Новокуйбишевський, Саратовський і Волгоградський НПЗ, що зупинилися повністю;

Рязанський завод "Роснєфті" – зупинено половину потужностей;

Слов'янський, Афіпський і Новошахтинський НПЗ.

За словами Вакуленка, тепер Сили оборони України змінили тактику ударів. Торік вони були численними та розрізненими, зачіпали один завод за раз. Тепер же захисники вражають усі заводи в ключових регіонах споживання і переробки, що може призвести до "безпрецедентних" наслідків для ринку палива.

У Росії вже ввели заборону на вивезення бензину з країни, однак експерти вважають, що це не допоможе повністю задовольнити внутрішній попит. До того ж нормальному ремонту на підприємствах перешкоджають санції.

До слова, трохи більше ніж за 2 тижні після ударів по Волгоградському та Рязанському НПЗ вибито щонайменше 10% потужностей з нафтопереробки.

Майже всі великі російські НПЗ будували й модернізували за участю європейських та американських компаній. Станом на 2024 рік вітчизняними були лише 45% насосного обладнання НПЗ, 40% компресорів і 30% реакторів і коксових камер.

Що відомо про дронові атаки на НПЗ?