С начала августа украинские военные атаковали по меньшей мере 7 крупных нефтезаводов в России. Некоторым из них пришлось даже временно прекращать работу – есть вероятность, что предприятия останутся выведенными из строя надолго или даже навсегда.

Детали рассказал старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace Сергей Вакуленко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Ракета "Фламинго" долетит до Москвы и даже до Ирана: почему ее так назвали и чего ждать России

Какие последствия имеет поражение российских НПЗ?

Под атаки беспилотников попали заводы, входящие в топ крупнейших в стране-агрессоре:

Сызранский, Новокуйбышевский, Саратовский и Волгоградский НПЗ, остановившиеся полностью;

Рязанский завод "Роснефти" – остановлено половину мощностей;

Славянский, Афипский и Новошахтинский НПЗ.

По словам Вакуленко, теперь Силы обороны Украины изменили тактику ударов. В прошлом году они были многочисленными и разрозненными, затрагивали один завод за раз. Теперь же защитники поражают все заводы в ключевых регионах потребления и переработки, что может привести к "беспрецедентным" последствиям для рынка топлива.

В России уже ввели запрет на вывоз бензина из страны, однако эксперты считают, что это не поможет полностью удовлетворить внутренний спрос. К тому же нормальному ремонту на предприятиях препятствуют санкции.

К слову, чуть более чем за 2 недели после ударов по Волгоградскому и Рязанскому НПЗ выбито не менее 10% мощностей по нефтепереработке.

Почти все крупные российские НПЗ строили и модернизировали с участием европейских и американских компаний. По состоянию на 2024 год отечественными были только 45% насосного оборудования НПЗ, 40% компрессоров и 30% реакторов и коксовых камер.

Что известно о дроновых атаках на НПЗ?