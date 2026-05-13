Один з найбільших в Росії: дрони повністю зупинили роботу ще одного НПЗ

Російський нафтопереробний завод у Пермі повністю зупинив переробку нафти й досі не може відновити свою роботу. Це сталося після того, як 7 травня українські дрони завдали удару по підприємству.

Чому завод у Пермі зупинив роботу?

Про зупинку заводу анонімно повідомили два джерела у нафтовій галузі Росії, пише Reuters.

За даними джерел, після атаки завод був змушений терміново зупинити усі три основні установки із первинної переробки нафти.

Також припинили роботу деякі установки вторинної переробки.

При цьому одна з головних установок, CDU-4, уже не працювала з 30 квітня через попередню атаку дронів.

У компанії "Лукойл", яка володіє заводом Пермі, не відповіли про тривалість зупинки. Однак джерела зазначають, що ремонт може тривати щонайменше кілька тижнів.

Важливо! Пермський НПЗ вважається одним із найбільших у Росії. У 2024 році завод переробив близько 12,6 мільйона тонн нафти, опрацьовуючи до 250 тисяч барелів на добу. Тоді ж підприємство виробило 2 мільйони тонн бензину, 5,3 мільйона тонн дизельного пального, 700 тисяч тонн коксу та 200 тисяч тонн мазуту.

Що відомо про атаку на НПЗ у Пермі?

Нагадаємо, що 7 травня українські безпілотники атакували "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі. Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив удар по промислових об’єктах в регіоні, хоча й уточнив тоді, яке саме підприємство зазнало удару.

Та згодом в СБУ підтвердили, що дрони уразили НПЗ та нафтоперекачувальну станцію у Пермі. До слова, це була вже третя атака на місто за 9 днів.

Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання, цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм", -

– розповіли в СБУ.

Внаслідок ударів на НПЗ загорілася одна з установок, яка є одною з ключових для первинної переробки нафти. А на нафтоперекачувальній станції дрони уразили один із резервуарів.

Обидва об'єкти знаходяться за понад 1 500 кілометрів від кордону з Україною, До того ж НПЗ виробляє нафтопродукти як для російської армії, так і для населення. А станція є важливим хабом, який розподіляє нафту одразу за чотирма напрямками.

Ураження таких об'єктів не лише знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує Кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об'єктів у глибокому тилу,

– пояснили в СБУ.

Зауважте! За даними Bloomberg, обсяги переробки нафти в Росії після успішних атак на НПЗ обвалилися у квітні до мінімального рівня з 2009 року. На думку ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, через ці удари Росія могла втрати до 30% прибутків.

Як атаки на НПЗ б'ють по Росії?

Протягом останніх місяців Збройні сили України суттєво активізували удари по НПЗ Росії. У квітні та на початку травня через атаки тимчасово або частково зупиняли роботу щонайменше шість великих заводів.

Серед них – "Нижегороднефтеоргсинтез", Туапсинський НПЗ, Новокуйбишевський і Сизранський заводи, а також "Пермнефтеоргсинтез" і підприємство "Кінеф".

На тлі затяжних ремонтів на ключових об’єктах терміни відвантаження пального на початку травня зросли в середньому на 2 – 4 тижні, що свідчить про ускладнення логістики постачання.

Через це в Росії зростає дефіцит бензину. Через пошкодження та зупинки НПЗ нафтокомпанії скорочують відпуск пального на відкритий ринок. У результаті незалежні продавці не можуть формувати довгострокові запаси бензину, що додатково підсилює ризики паливного дефіциту влітку.