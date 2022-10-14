Що буде, якщо Росія вдарить по газотранспортній системі України

Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія шукає причини, щоб завдати ударів по газотранспортній системі України. Якою є ймовірність таких ударів та які буду наслідки, читайте у матеріалі.

Чому російські удари по газопроводах – це безглуздо

Як розповів 24 каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, якщо Росія наважиться на удари по газотранспортній системі України, це буде один із найбезглуздіших її планів.

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Звичайно, таким чином можна пошкодити якусь конкретну станцію, проте перенаправити потік газу з одного трубопроводу на інший – доволі швидко. Це не завдасть суттєвих проблем.

Борис Кушнірук Економічний експерт Пошкодити усі станції, що є по території України – важко. Крім того, не усі станції знаходяться у відкритому просторі. Значна частина знаходиться під землею. Росія робить абсурдні речі, тому є ймовірність, що країна-агресорка буде бити по газотранспортній системі України, але ефективність таких ударів відверто мала.

Які наслідки очікують Україну та Європу

За словами Олега Гетмана, економіста та фахівця Економічної експертної платформи, у коментарі 24 каналу, можливі удари по газотранспортній системі можуть підвищити ціну на газ, але лише на певний час.

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Якщо ж все-таки Росія пошкодить газотранспортну систему України, і по ній певний час не постачатиметься газ, то умовно ціна у короткостроковий період зросте для Європи. Зараз ціна на за з пікових цифр 3 500 доларів за тисячу кубів газу спустилася до 1500 –1600 доларів. У разі ударів, ціна знову може зрости до пікових показників.

Проте європейські країни на сьогодні максимально диверсифікувалися:

По-перше, підписані контрактів з Катаром та Америкою щодо поставок скрапленого газу. Шаленими темпами будують термінали на отримання та передачі скрапленого газу.

По-друге, вкладено сотні мільярдів доларів на перехід до відновлюваних джерел енергії.

По-третє, продовжено роботу атомних станцій. І вона триватиме й надалі, якщо буде потреба.

у короткостроковому періоді все ж від завданих ударів виграє країна-агресорка, адже ціни можливо шалено злетять. Та якщо, глянути на ситуацію у довгостроковій перспективі, Росія з часом все одно програє через те, що відрубає собі останні джерела постачання газу в Європу. Відповідно, російський газ не буде куди постачати, навіть за тими ж шаленими цінами, окрім декількох азійських країн.

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Як вплине на економіку України припинення транзиту російського газу

За словами Бориса Кушнірука, "Газпром" ще досі постачає газ через Україну. Це відбувається у значно меншій кількості, як було раніше.

На скільки я розумію, в Україні залишилася одна точка прийому російського газу, який транзитом вирушає у Європу,

– додав експерт.

Якщо Росія все ж таки припинить остаточно транзит газу, то держбюджет України втратить декілька мільярдів доларів.

Але для нас ця сума не матиме великого впливу. Половина українського бюджету залежить від підтримки міжнародних партнерів. Україні вже надали понад 20 мільярдів цього року, наступного – більш як 30 мільярдів доларів,

– каже Олег Гетман.

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