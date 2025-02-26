Україна та США випрацювали остаточний варіант угоди про економічну співпрацю

Україна та США досягли фінального погодження угоди про економічну співпрацю. Вона фактично відкриває нові можливості для двостороннього співробітництва та передбачає ряд інших умов.

Що передбачає остаточна угода між Україною і США

Під час інтенсивних переговорів між урядами США та України протягом двох тижнів було фактично узгоджено остаточний варіант угоди про економічну співпрацю, передає 24 Канал із посиланням на слова Дениса Шмигаля у телемарафоні.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України На сьогодні ця угода називається "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію – це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України. Де і Україна, і США на рівних будуть управляти фондом та наповнювати його.

Як повідомив Шмигаль, угода містить кілька важливих положень, серед яких особливу увагу приділено гарантіям безпеки, без яких підписання угоди неможливе. Зокрема, пункт 10 угоди підтверджує цей аспект, підкреслюючи зміцнення економічно-безпекової цілісності України.

Гарантії безпеки в угоді фактично відображають план перемоги президента України Володимира Зеленського.