Важливі для F-16 та F-35: у НАН розповіли, за якими родовищами США "полюватимуть" в Україні

Україна та США підписали угоду про копалини. Як виявилося, Трампа цікавлять не лише рідкісноземельні метали, й різні види каміння та металів, які зацікавили США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву доктора геологічних наук, завідувачку відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олену Ремезову в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Які копалини привабили США в Україні

Ремезова заявила, що Україна має гарні перспективи виходу на американські ринки з титаном. За її словами, наша країна одна з небагатьох держав Європи, яка може видобувати цей метал.

Цікаво. Наразі в Європі видобутком титану займається лише одна країна – Норвегія. За приблизними підрахунками, в Україні може бути до 20% всіх світових запасів титану.

Титан є дуже важливим металом, адже використовується у багатьох галузях. Ба більше, у титанових рудах містяться скандій та ванадій, які використовують у важливих сферах. Зокрема, скандій є частиною сплавів, які використовують для виробництва винищувачів F-16 і F-35.

Для виробництва літака його треба кілька сотень кілограмів, щоб зробити сучасні сплави, бо вони дають стійкість,

– заявила Ремезова.

Крім того, Україна багата на різні каміння. Мовиться саме про будівельне каміння, таке як граніт та подібні породи. За словами Ремезової, тільки у Житомирській області є близько 300 кар'єрів, які це видобувають.

США також привабили унікальні лабрадорити з іризацією різноманітної гами та щебінка, яка є цінною сировиною. Крім того, Україна має топази, берили, димчастий кварц, кремінь, онікси та бурштин, які використовуються у багатьох сферах.

Раніше фахівці пояснили, що перші економічні вигоди від угоди про надра очікуються через приблизно десятиліття після проведення досліджень, що залежатиме від завершення війни.