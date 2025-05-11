Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление доктора геологических наук, заведующую отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елену Ремезову в интервью "РБК-Украина".

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Какие ископаемые привлекли США в Украину

Ремезова заявила, что Украина имеет хорошие перспективы выхода на американские рынки с титаном. По ее словам, наша страна одна из немногих государств Европы, которая может добывать этот металл.

Интересно. Сейчас в Европе добычей титана занимается только одна страна – Норвегия. По приблизительным подсчетам, в Украине может быть до 20% всех мировых запасов титана.

Титан является очень важным металлом, ведь используется во многих отраслях. Более того, в титановых рудах содержатся скандий и ванадий, которые используют в важных сферах. В частности, скандий является частью сплавов, которые используют для производства истребителей F-16 и F-35.

Для производства самолета его надо несколько сотен килограммов, чтобы сделать современные сплавы, потому что они дают устойчивость,

– заявила Ремезова.

Кроме того, Украина богата на различные камни. Говорится именно о строительных камнях, таких как гранит и подобные породы. По словам Ремезовой, только в Житомирской области есть около 300 карьеров, которые это добывают.

США также привлекли уникальные лабрадориты с иризацией разнообразной гаммы и щебенка, которая является ценным сырьем. Кроме того, Украина имеет топазы, бериллы, дымчатый кварц, кремень, ониксы и янтарь, которые используются во многих сферах.

Ранее специалисты объяснили, что первые экономические выгоды от соглашения о недрах ожидаются через примерно десятилетие после проведения исследований, что будет зависеть от завершения войны.