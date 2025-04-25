Досягнутий прогрес: міністр фінансів відповів, чи можливо цього тижня укласти угоду про надра

Україна та США працюють разом, щоб підписати угоду про корисні копалини найближчим часом. Українські посадовці зустрілися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб обговорити угоду та питання щодо заморожених російських активів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Між сторонами ще є низка проблем, які варто вирішити перед підписанням угоди про надра.

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Україна та США роблять нові кроки для підписання угоди про ресурси

Президент США Дональд Трамп готовий підписати угоду найближчим часом. Але міністр фінансів України Сергій Марченко говорить, що цього тижня домовленості точно не будуть ухвалені. Хоча він разом високопосадовцями, серед яких прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перебувають у Вашингтоні на весняних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Там український прем'єр обговорив з Бессентом важливі політичні моменти майбутньої угоди, яка має бути укладена згідно з українським законодавством.

Сергій Марченко розповів, що поспішати з підписанням угоди не варто, адже ще є питання, які сторони обговорюють, однак подробиць не назвав.

Був прогрес, і зараз наші команди дуже тісно співпрацюють. Ми працюємо якнайшвидше, щоб підписати угоду,

– зазначив міністр фінансів.

До слова, минулого тижня Україна та Сполучені Штати зробили важливий крок до укладання угоди – підписали меморандум. Це дозволило розширити економічне співробітництво, включно з доступом США до українських мінеральних ресурсів.

Також між державами тривають дискусії щодо питання про заморожені російські активи, які, на думку української сторони, мають піти на відшкодування збитків і втрат у війні.

Нагадаємо, Дональд Трамп хоче отримати привілейований доступ до природних ресурсів і корисних копалин України як повернення боргу за військову допомогу, яку надавала колишня адміністрація президента Байдена. Якщо цієї угоди не буде досягнено, Вашингтон погрожує вийти з мирних переговорів і припинити спроби укласти мирну угоду між Росією та Україною.