Таку думку 24 Каналу висловив експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, що виглядає так, ніби ми повертаємось до початку процесу, де в основі лежить "нормальна інвестиційна історія". Володимир Зеленський, пропонуючи угоду про корисні копалини, давно наполягав на форматі – спільні інвестиції, спільний заробіток.

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Угода про корисні копалини

Юрій Богданов зауважив, що угода про надра трансформувалася в ідею, що Україна готова віддавати частину майбутніх прибутків в обмін на військову допомогу. Однак у процесі обговорення Трамп перетворив це у невигідний для України формат, мовляв, "держава, яка стала жертвою агресії, повинна виплачувати репарації".

Важливо! Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев назвав підписання Меморандуму про співпрацю з США у сфері корисних копалин позитивним кроком для залучення інвестицій у відновлення країни. Водночас він зауважив, що документ поки є лише декларацією намірів, і Рада затвердить майбутню угоду лише за умови вигідних для України умов – без боргових зобов'язань заднім числом та з надійними гарантіями безпеки.

Лідеру США не вдалось підписати цю угоду. На думку експерта зі стратегічних комунікацій, адміністрації Трампа дуже хочеться укласти цей договір, щоб продемонструвати американцям хоча б якийсь успіх від початку нового терміна президента.

З нашого (українського – 24 Канал) боку це можливість виторгувати інвестиції й потягнути час. Чим довше ми будемо в процесі перемовин і чим менше ми маємо конкретних зобов'язань перед адміністрацією Трампа, тим краще для нас,

– сказав Юрій Богданов.

За його словами, якщо угода про корисні копалини й буде підписана, то вона не переживе президентство теперішнього лідера США, тому її не треба сприймати як страшну катастрофу.

Крім того, щоб почати видобувати рідкісноземельні матеріали з української землі потрібно десятки років. Україні важливо виключити всі свої поточні доходи з цієї угоди та перетворити її в інвестиційну пропозицію, як це було від початку.