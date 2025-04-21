Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что выглядит так, будто мы возвращаемся к началу процесса, где в основе лежит "нормальная инвестиционная история". Владимир Зеленский, предлагая соглашение о полезных ископаемых, давно настаивал на формате – совместные инвестиции, совместный заработок.

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Соглашение о полезных ископаемых

Юрий Богданов отметил, что соглашение о недрах трансформировалось в идею, что Украина готова отдавать часть будущих доходов в обмен на военную помощь. Однако в процессе обсуждения Трамп превратил это в невыгодный для Украины формат, мол, "государство, которое стало жертвой агрессии, должно выплачивать репарации".

Важно! Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал подписание Меморандума о сотрудничестве с США в сфере полезных ископаемых положительным шагом для привлечения инвестиций в восстановление страны. В то же время он отметил, что документ пока является лишь декларацией намерений, и Рада утвердит будущее соглашение только при условии выгодных для Украины условий – без долговых обязательств задним числом и с надежными гарантиями безопасности.

Лидеру США не удалось подписать это соглашение. По мнению эксперта по стратегическим коммуникациям, администрации Трампа очень хочется заключить этот договор, чтобы продемонстрировать американцам хотя бы какой-то успех от начала нового срока президента.

С нашей (украинской – 24 Канал) стороны это возможность выторговать инвестиции и потянуть время. Чем дольше мы будем в процессе переговоров и чем меньше мы имеем конкретных обязательств перед администрацией Трампа, тем лучше для нас,

– сказал Юрий Богданов.

По его словам, если соглашение о полезных ископаемых и будет подписано, то оно не переживет президентство нынешнего лидера США, поэтому его не надо воспринимать как страшную катастрофу.

Кроме того, чтобы начать добывать редкоземельные материалы из украинской земли нужно десятки лет. Украине важно исключить все свои текущие доходы из этой сделки и превратить ее в инвестиционное предложение, как это было изначально.