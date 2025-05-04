Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что известно об ударе по российскому предприятию "Стрела"

Завод "Стрела" атаковали 4 мая – в результате удара на заводе занялись производственные цеха, административное здание и склад готовой продукции предприятия.

Пожар на заводе "Стрела": смотрите видео

Там изготавливается электроника для российского оборонного сектора. Радиозавод сотрудничает с российской корпорацией "Ростех" и поставляет оборудование для предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Завод "Стрела" на Брянщине в Суземке предварительно больше не может работать после удара,

– заявил Андрей Коваленко.

Он пояснил, что завод производит трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулировкой напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты.

Россияне жаловались, что два цеха предприятия были уничтожены полностью. По подсчетам жителей, по заводу запустили около 10 "снарядов HIMARS".