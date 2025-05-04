Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що відомо про удар по російському підприємству "Стріла"

Завод "Стріла" атакували 4 травня – унаслідок удару на заводі зайнялися виробничі цехи, адміністративна будівля та склад готової продукції підприємства.

Пожежа на заводі "Стріла": дивіться відео

Там виготовляється електроніка для російського оборонного сектору. Радіозавод співпрацює з російською корпорацією "Ростех" та постачає обладнання для підприємств російського оборонно-промислового комплексу.

Завод "Стріла" на Брянщині в Сузємці попередньо більше не може працювати після удару,

– заявив Андрій Коваленко.

Він пояснив, що завод виготовляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти.

Росіяни бідкалися, що два цехи підприємства були знищені повністю. За підрахунками жителів, по заводу запустили близько 10 "снарядів HIMARS".