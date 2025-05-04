Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Москви.

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Безпольотна зона в Москві

На тлі приготувань до святкування Дня перемоги в Другій світовій війні в столиці Росії посилено контроль над запуском дронів.

Невідомо, чому влада оголосила про такі обмеження, але в період до 9 травня в Москві запроваджено обмеження на запуск усіх видів безпілотних літальних апаратів. На цей час столицю Росії оголосили безпольотною зоною. Громадян попередили, що за порушення заборони на запуск БпЛА їм може загрожувати адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Так співробітники поліції у разі запуску будь-яких безпілотників можуть застосувати зброю та знищити їх. Зазначається, що це необхідно, аби "уникнути загрози життю, здоров'ю та майну громадян".

Також у повідомленні йдеться про заборону використання петард, феєрверків, ракетниць та аналогічних виробів, особливо біля житлових будинків і на балконах та у приміщеннях.

Порушників правил експлуатації повітряного простору обіцяють штрафувати на щонайменше 50 тисяч російських рублів.

У Москві готують парад до 80-річчя перемоги та запрошують лідерів інших країн

Російський президент Владімір Путін запросив на парад 9 травня лідерів країн-партнерів. Серед них – прем'єр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр Словакії Роберт Фіцо та лідер КНДР Кім Чен Ин. Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що Україна не гарантує безпеку іноземцям під час святкування Дня перемоги. Адже російська сторона може вдатися до провокацій, аби звинуватити в порушеннях правил війни Україну.