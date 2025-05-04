Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Москвы.

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Бесполетная зона в Москве

На фоне приготовлений к празднованию Дня победы во Второй мировой войне в столице России усилен контроль над запуском дронов.

Неизвестно, почему власти объявили о таких ограничениях, но в период до 9 мая в Москве введены ограничения на запуск всех видов беспилотных летательных аппаратов. На это время столицу России объявили бесполетной зоной. Граждан предупредили, что за нарушение запрета на запуск БпЛА им может грозить административная или уголовная ответственность.

Так сотрудники полиции в случае запуска любых беспилотников могут применить оружие и уничтожить их. Отмечается, что это необходимо, чтобы "избежать угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан".

Также в сообщении говорится о запрете использования петард, фейерверков, ракетниц и аналогичных изделий, особенно возле жилых домов и на балконах и в помещениях.

Нарушителей правил эксплуатации воздушного пространства обещают штрафовать на не менее 50 тысяч российских рублей.

В Москве готовят парад к 80-летию победы и приглашают лидеров других стран

Российский президент Владимир Путин пригласил на парад 9 мая лидеров стран-партнеров. Среди них – премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо и лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что Украина не гарантирует безопасность иностранцам во время празднования Дня победы. Ведь российская сторона может прибегнуть к провокациям, чтобы обвинить в нарушениях правил войны Украину.