Одна з країн Європи продовжила угоду з Росією про постачання газу

Росія і Сербія продовжили контракт на поставки російського газу до країни. Він буде чинний до 30 вересня.

Росія та Сербія продовжили угоду про постачання газу

Таким чином Сербія отримає постачання шести мільйонів кубометрів за ціною 290 євро за тисячу кубометрів, пише 24 Канал з посиланням на RTS.

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Газ для домогосподарств точно не подорожчає, а підприємства можуть очікувати навіть вигіднішу ціну. Таку заяву зробив директор компанії "Сербіягаз" Душан Баятович.

Чинна газова угода щодо постачання російського газу до Сербії спливає цього тижня, але в п’ятницю було підписано додаток до контракту, який буде чинним до кінця вересня,

– йдеться у матеріалі.

Це означає, що країна зможе заповнити сховища в Угорщині та "Банатському дворі". А це надасть можливість провести означає хорошу підготовку до зими.

Ми хочемо досягти стабільного постачання у вісім мільйонів кубометрів на добу та ще чотири мільйони як резерв, але виникають логістичні труднощі, адже всі намагаються закуповувати з одних і тих самих джерел. Ці чотири мільйони ми отримаємо за найкращою ціною, але доведеться брати участь в аукціонах,

– пояснив Душан Баятович.

Зауважте! Директор "Сербіягазу" наголосив, що всі публічні спекуляції про можливі проблеми є неправдивими та підкреслив, що ситуація повністю контрольована і газу вистачить.