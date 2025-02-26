Половину доходів доведеться віддати: Шмигаль розкрив деталі майбутньої угоди з США

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що протягом останніх двох тижнів український та американський уряд працювали над угодою про співпрацю. Йдеться, зокрема, про використання корисних копалин. Станом на зараз, можна говорити про розробку остаточного варіанту угоди.

Що відомо про угоду між США та Україною

Попередня угода, яку вдалося розробити, отримала назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України", повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Фактично, це попередній договір, який передбачає юридичну дію. Це майбутнє створення інвестиційного фонду для відбудови України, де Україна і США на рівних будуть керувати цим фондом, наповнювати його.

Як зазначив Шмигаль, Україна не розглядає підписання будь-яких угод без сильних гарантій безпеки. Прем'єр-міністр зауважив, що в інтересах американців інвестиції саме в мирну та вільну Україну.

Внеском України (у фонд – 24 Канал) вважається частина наших доходів майбутніх від ренти або ліцензії на корисні копалини, від дивідендів на об'єкти інфраструктури, яка використовується для транспортування та видобування відповідних корисних копален,

– каже Шмигаль.

Йдеться саме про майбутні ліцензії і розробки. Шмигаль зауважив, що інфраструктура для транспортування та логістики може використовуватись і та, яка є зараз. Проте, аби про це говорити предметно, потрібно провести відповідні обговорення.

Зверніть увагу! За словами Шмигаля, частина, яку має вкладати Україна – це 50% від вказаних доходів.