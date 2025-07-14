Україна та США запустять виробництво дефіцитних речовин для оборони

Українська державна компанія "Українська оборонна промисловість" підписала угоду з американською D&M Holding Company. Вони разом побудують новий завод.

Яку угоду підписали компанії?

Підписання угоди відбулося 11 липня в Римі, де проводилася Міжнародна конференція з питань відновлення України (URC 2025), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укроборонпром".

Дивіться також Пільги для виробників озброєння – Арахамія розповів, хто зможе їх отримувати

Документ передбачає створення спільного підприємства з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору,

– зазначили в українській компанії.

Важливий для українського ОПК документ підписали генеральний директор "УОП" Олег Гуляк та СЕО D&M Holding Company Даніел Пауерс. Були також присутні:

спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог;

радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін;

голова наглядової ради акціонерного товариства "УОП" Давід Ломджарія.

Підписання угоди між компаніями "Українська оборонна промисловість" та D&M Holding Company / "Укроборонпром"

Що вироблятиме спільне підприємство?

Завод буде розташований на території США та вироблятиме продукцію, яку використовують для виробництва боєприпасів для Сил оборони України.

Українська оборонка має поступово перейти від масштабних закупівель до власного виробництва, щоб задовольнити нагальні потреби. Не менш важливо, що підприємство працюватиме на безпечній території,

– наголосив Гуляк.

В "Укроборонпромі" підкреслили, що нова угода допоможе подолати дефіцит продуктів спеціальної хімії, який сьогодні гостро відчувається у боєприпасній галузі.

Варто знати! На початку року стало відомо, що "Укроборонпром" також уклав угоду з канадською компанією Roshel про створення спільного виробництва бронемашин. Ця співпраця має прискорити постачання бронетехніки до українських бойових підрозділів.