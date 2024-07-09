Україна підписала угоду з ЄС на 5,2 мільярда євро

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Євросоюзом. Вона має регулювати отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility на суму 5,27 мільярда євро протягом наступних 4 років.

Нова угода між Україною і ЄС

Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС було прийнято на засіданні уряду минулого тижня.

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Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Підписання угоди щодо залучення грантової підтримки на 5,27 мільярда євро протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility.

Пресслужба повідомила, що загальна сума бюджетної підтримки в рамках першого компоненту програми, що включає як кредити, так і гранти, становить 38,27 мільярда євро.

У 2024 році Україна отримає фінансову підтримку в розмірі 16 мільярдів євро, кошти розподілятимуться траншами на основі поквартального графіка показників. Із загальної суми 3 млрд євро буде виділено у вигляді грантів.

Станом на 1 липня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37,9 мільярда доларів США. Це на 9,9%, або на 1,14 мільярда доларів менше. У червні резерви вже скоротилися на 2,9%, або на 1,14 млрд доларів.