Економіка Новини економіки Угода зі США запускає аудит: Україна перевірить всі стратегічні родовища
14 серпня, 14:30
2

Угода зі США запускає аудит: Україна перевірить всі стратегічні родовища

Ірина Гайдук
Основні тези
  • В Україні розпочинається аудит усіх стратегічних родовищ, щоб виявити реальних добувачів корисних копалин і тих, хто лише утримує ліцензії без видобутку.

  • Уряд запланував перезапуск конкурсів на розподіл вуглеводнів на Межигірській та Свічанській ділянках з новими умовами, зокрема, правом партнера зі США викупити продукцію.

     

В Україні розпочнуть масштабні перевірки надр. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко дала доручення Міністерству економіки й Державній службі геології та надр провести комплексний аудит.

Кого перевірятиме уряд? 

Перевірки торкнуться усіх користувачів надр, які мають ліцензії на видобуток копалин у стратегічних родовищах України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Свириденко

За словами очільниці уряду, головне завдання аудиту – виявити підприємців, які дійсно видобувають копалини на родовищах, і тих, хто лише заважає розвитку галузі. 

Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів, 
– підкреслила прем'єрка. 

Окрім того, уряд планує перезапуск конкурсів на розподіл вуглеводнів на двох об'єктах: 

  • Межигірській ділянці;
  • Свічанській ділянці. 

Ці стратегічно важливі родовища можуть принести чималі надходження до бюджету. До того ж умови оновили для реалізації положення Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови,

Серед нових умов:

  • право партнера зі США викупити продукцію;
  • гарантія, що інші учасники не отримають пропозицію на вигідніших умовах. 

В уряді наголосили, що ці заходи дозволять залучити іноземні інвестиції в стратегічні українські ресурси та стимулювати видобуток.

Наші природні ресурси повинні працювати на економіку України, 
– резюмувала Свириденко. 

Важливо! Угоду про надра зі США Україна підписала у ніч на 1 травня. Пізніше її ратифікувала Верховна Рада. А на початку серпня Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, після чого повідомила, що у наступні 18 місяців США та Україна планують запустити 3 проєкти з видобутку копалин в рамках підписаної угоди. 