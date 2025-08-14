В Україні розпочнуть масштабні перевірки надр. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко дала доручення Міністерству економіки й Державній службі геології та надр провести комплексний аудит.

Кого перевірятиме уряд?

Перевірки торкнуться усіх користувачів надр, які мають ліцензії на видобуток копалин у стратегічних родовищах України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Свириденко.

За словами очільниці уряду, головне завдання аудиту – виявити підприємців, які дійсно видобувають копалини на родовищах, і тих, хто лише заважає розвитку галузі.

Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів,

– підкреслила прем'єрка.

Окрім того, уряд планує перезапуск конкурсів на розподіл вуглеводнів на двох об'єктах:

Межигірській ділянці;

Свічанській ділянці.

Ці стратегічно важливі родовища можуть принести чималі надходження до бюджету. До того ж умови оновили для реалізації положення Американсько-Української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови,

Серед нових умов:

право партнера зі США викупити продукцію;

гарантія, що інші учасники не отримають пропозицію на вигідніших умовах.

В уряді наголосили, що ці заходи дозволять залучити іноземні інвестиції в стратегічні українські ресурси та стимулювати видобуток.

Наші природні ресурси повинні працювати на економіку України,

– резюмувала Свириденко.

Важливо! Угоду про надра зі США Україна підписала у ніч на 1 травня. Пізніше її ратифікувала Верховна Рада. А на початку серпня Свириденко провела розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, після чого повідомила, що у наступні 18 місяців США та Україна планують запустити 3 проєкти з видобутку копалин в рамках підписаної угоди.