Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції, – Орбан про обмеження США щодо російської нафти

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна працює над пошуком способів обійти санкції США проти російських нафтових компаній. Деталей він не надав.

Що планує Угорщина щодо санкцій США?

Однак водночас й не дав підстав вважати, що планує відкрито порушувати ці обмеження, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Де взяти 60 мільярдів на оборону для України: що готує Європа і як заважає Орбан

Президент США Дональд Трамп – близький союзник угорського лідера – у середу вперше у своїй другій каденції запровадив санкції проти Росії. Вони націлені на компанії "Лукойл" і "Роснєфть" та намагаються змусити Москву погодитися на припинення вогню в Україні.

Крок Трампа спричинив зростання цін на нафту. Також він поставив питання перед Угорщиною та Словаччиною – найбільшими покупцями російської нафти в ЄС, які раніше отримали винятки з європейських обмежень.

Зверніть увагу! Орбан повідомив, що вже обговорював санкції з угорською нафтовою і газовою компанією MOL.

Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції,

– сказав він в інтерв’ю державному радіо Kossuth.

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальна потужність яких становить 14,2 мільйона тонн сирої нафти на рік, залежать від російської нафти. Вона постачається трубопроводом "Дружба".

Словацький підрозділ MOL – компанія Slovnaft – у четвер заявив, що аналізує можливий вплив американських санкцій на свою діяльність, які мають набути чинності наприкінці листопада. Минулого року MOL уже зіткнулася з проблемами постачання після того, як Україна запровадила санкції проти "Лукойлу".

Важливо! Тоді компанія домовилася про придбання обсягів сирої нафти на білорусько-українському кордоні, щоб забезпечити безперебійність поставок.

Що відомо про санкції Сполучених Штатів?

США запровадили санкції проти Росії, тиск був посилений на енергетичний сектор Москви. Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент зазначив, що санкції запроваджуються проти двох найбільших російських нафтових компаній. Зокрема обмеження були впроваджені проти "Роснефті" та "Лукойла".

Зверніть увагу! До санкційних списків увійшли також російські дочірні компанії "Роснефті" та "Лукойлу".

Чому Вашингтон ввів санкції?