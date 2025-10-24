Мы работаем над тем, как обойти эти санкции, – Орбан об ограничениях США в отношении российской нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна работает над поиском способов обойти санкции США против российских нефтяных компаний. Деталей он не предоставил.

Что планирует Венгрия по санкциям США?

Однако в то же время и не дал оснований считать, что планирует открыто нарушать эти ограничения, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп – близкий союзник венгерского лидера – в среду впервые в своей второй каденции ввел санкции против России. Они нацелены на компании "Лукойл" и "Роснефть" и пытаются заставить Москву согласиться на прекращение огня в Украине.

Шаг Трампа вызвал рост цен на нефть. Также он поставил вопрос перед Венгрией и Словакией – крупнейшими покупателями российской нефти в ЕС, которые ранее получили исключения из европейских ограничений.

Обратите внимание! Орбан сообщил, что уже обсуждал санкции с венгерской нефтяной и газовой компанией MOL.

Мы работаем над тем, как обойти эти санкции,

– сказал он в интервью государственному радио Kossuth.

Нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общая мощность которых составляет 14,2 миллиона тонн сырой нефти в год, зависят от российской нефти. Она поставляется по трубопроводу "Дружба".

Словацкое подразделение MOL – компания Slovnaft – в четверг заявил, что анализирует возможное влияние американских санкций на свою деятельность, которые должны вступить в силу в конце ноября. В прошлом году MOL уже столкнулась с проблемами поставок после того, как Украина ввела санкции против "Лукойла".

Важно! Тогда компания договорилась о приобретении объемов сырой нефти на белорусско-украинской границе, чтобы обеспечить бесперебойность поставок.

Что известно о санкциях Соединенных Штатов?

США ввели санкции против России, давление было усилено на энергетический сектор Москвы. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент отметил, что санкции вводятся против двух крупнейших российских нефтяных компаний. В частности ограничения были введены против "Роснефти" и "Лукойла".

Обратите внимание! В санкционные списки вошли также российские дочерние компании "Роснефти" и "Лукойла".

Почему Вашингтон ввел санкции?