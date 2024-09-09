Угорщина домовилася про постачання сирої російської нафти через Україну, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Угорщина отримуватиме сиру російську нафту через турбопровід, який проходить через територію України.
Про укладання відповідної угоди оголосила угорська енергетична компанія Mol Nyrt. Вона і забезпечуватиме продовження постачання російської нафти трубопроводом, який проходить через українську територію.
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Росія продовжує качати нафту в Угорщину
Видання повідомляє, що компанія Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання нафти на кордоні Білорусі та України з 9 вересня.
Нафту передаватимуть трубопроводом "Дружба".
Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба",
– заявив виконавчий віцепрезидент Mol з переробки Габріель Сабо.
Варто зауважити, що раніше за постачання сирої нафти в пункти в Угорщині та Словаччині поблизу кордону з Україною відповідала російська сторона.
Водночас у Mol не уточнили, яка компанія або компанії здійснюватимуть постачання.
Що передувало
- Нагадаємо, що у червні 2024 року РНБО України розширила санкції проти російського "Лукойлу". Угорщина та Словаччина подали скаргу у Єврокомісію на дії України, однак представники європейської організації не побачили у рішенні Києва жодних порушень.
- У липні Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти "Лукойл" через санкції. Водночас того ж місяця Росія навіть збільшила експорт нафти до Угорщини та Словаччини, перевищивши попередні обсяги до введення українських санкцій проти "Лукойл".
- Припинене постачання "Лукойлу" компенсувала "Татнєфть", яка також під санкціями, але менш жорсткими.
- При цьому Угорщина погрожувала, що блокуватиме 6,5 мільярдів євро компенсації Європейського фонду миру, поки Україна не дозволить транзит "Лукойлу".