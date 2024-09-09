О заключении соответствующего соглашения объявила венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. Она и будет обеспечивать продолжение поставок российской нефти по трубопроводу, который проходит через украинскую территорию.
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Россия продолжает качать нефть в Венгрию
Издание сообщает, что компания Mol, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки нефти на границе Беларуси и Украины с 9 сентября.
Нефть будут передавать по трубопроводу "Дружба".
Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба",
– заявил исполнительный вице-президент Mol по переработке Габриэль Сабо.
Стоит заметить, что ранее за поставки сырой нефти в пункты в Венгрии и Словакии вблизи границы с Украиной отвечала российская сторона.
В то же время в Mol не уточнили, какая компания или компании будут осуществлять поставки.
Что предшествовало
- Напомним, что в июне 2024 года СНБО Украины расширил санкции против российского "Лукойла". Венгрия и Словакия подали жалобу в Еврокомиссию на действия Украины, однако представители европейской организации не увидели в решении Киева никаких нарушений.
- В июле Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти "Лукойл" из-за санкций. В то же время в том же месяце Россия даже увеличила экспорт нефти в Венгрию и Словакию, превысив предыдущие объемы до введения украинских санкций против "Лукойл".
- Приостановленные поставки "Лукойла" компенсировала "Татнефть", которая также под санкциями, но менее жесткими.
- При этом Венгрия угрожала, что будет блокировать 6,5 миллиардов евро компенсации Европейского фонда мира, пока Украина не разрешит транзит "Лукойла".