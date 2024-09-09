Про укладання відповідної угоди оголосила угорська енергетична компанія Mol Nyrt. Вона і забезпечуватиме продовження постачання російської нафти трубопроводом, який проходить через українську територію.

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Росія продовжує качати нафту в Угорщину

Видання повідомляє, що компанія Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання нафти на кордоні Білорусі та України з 9 вересня.

Нафту передаватимуть трубопроводом "Дружба".

Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба",

– заявив виконавчий віцепрезидент Mol з переробки Габріель Сабо.

Варто зауважити, що раніше за постачання сирої нафти в пункти в Угорщині та Словаччині поблизу кордону з Україною відповідала російська сторона.

Водночас у Mol не уточнили, яка компанія або компанії здійснюватимуть постачання.

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