Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту аграрної продукції з України

Уряд Угорщини розширив перелік продукції, яку Україна не може імпортувати. З 19 квітня під забороною ввезення 25 найменувань сільськогосподарських продуктів та зернових з України.

Заборона українського імпорту

Угорщина розширила список забороненого імпорту з України. У нього окрім зернових додали борошно, мед, олію та м'ясо.

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Такі обмеження діятимуть до 30 червня. Такі дії уряд Угорщини пояснив захистом місцевих фермерів та споживачів. Перевізники, які порушують правила, будуть оштрафовані, а розмір штрафу може сягати навіть повної вартості вантажу.

Угорщина не забороняє переміщення заборонених продуктів по своїй території, тобто транзитні перевезення все ще дозволені, але відповідні органи будуть перевіряти їх на кордоні, за ними стежитимуть за допомогою електронних пристроїв і патрулів.

Зі слів міністра сільського господарства Угорщини, через приплив українського зерна ціни на:

споживчу пшеницю в країні впали на 27% порівняно з попереднім роком,

фуражну пшеницю – на 37%,

фуражну кукурудзу – на 23%.

З надзвичайно низькою собівартістю виробництва українське сільське господарство, маючи повні можливості безмитної та вільної торгівлі, почало експортувати на європейський ринок, крім зерна та олійних культур, велику кількість птиці, яєць і меду, що вплинуло на можливості вітчизняних і центральноєвропейських фермерів,

– зазначив він, передає 24.hu.

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