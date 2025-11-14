Орбан лякає Брюссель судовим позовом через російський газ
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує звернення до Суду ЄС через рішення ЄС припинити імпорт російського газу до 2027 року.
- Орбан також стверджує, що його угода з президентом США Дональдом Трампом про тимчасове звільнення Угорщини від американських санкцій може діяти довше, ніж один рік.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю, 14 листопада, заявив, що його уряд планує звернення до суду Євросоюзу. Позов стосуватиметься рішення ЄС про відмову від імпорту російського газу до 2027 року.
Чому Угорщина судитиметься з ЄС?
Такий крок угорська влада розглядає ще з минулого місяця, передає 24 Канал з посиланням на Euractiv.
Дивіться також Німеччина відмовляється від російського газу: Берлін знайшов спосіб розірвати контракт
Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, яке суперечить європейським цінностям і яке Брюссель обрав, щоб покарати національний уряд, що має іншу позицію. Ми звертаємося до Суду ЄС,
– заявив Орбан на радіо.
Коментуючи рішення ЄС про заборону російського газу, він назвав цей крок не санкціями, а торгівельним заходом.
Санкції потребують одностайності, тоді як для торгівельної політики достатньо більшості,
– наголосив політик.
Орбан підкреслив, що його уряд розглядає й інші, не правові можливості впливу на Брюссель. Однак поки прем'єр не захотів розкривати подробиці.
Зауважимо! Орбан неодноразово вступав у конфлікти з Брюсселем. Зокрема, Угорщина відмовляється надавати Україні військову допомогу та виступає проти її членства в ЄС, заявляючи, що це, мовляв, може втягнути країну у війну.
На що сподівається Орбан?
Також угорський політик прокоментував свою нещодавню домовленість з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, що Трамп у жовтні запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефті" та "Лукойла" та 31 їхніх дочірніх підрозділів. Після цього Орбан проїхав просити звільнення для Угорщини від дії санкцій і домігся свого, пише CNN.
При цьому американські посадовці, зокрема держсекретар Марко Рубіо, заявили, що Будапешт отримав лише тимчасовий виняток, на рік. Та Орбан наполягає, що він діятиме довше, а саме "доти, доки Дональд Трамп є президентом США і в Угорщині існує національний уряд".
Це особиста угода між двома лідерами. Бюрократи можуть писати що завгодно — це не має значення,
– наголошує Орбан.
Яке рішення ухвалив ЄС щодо російського газу?
20 жовтня, Рада ЄС підтримала рішення про повну відмову від імпорту російських енергоносіїв, і документ отримав переважну підтримку держав-членів. Євросоюз планує юридично закріпити припинення всіх поставок російського газу, включно зі скрапленим природним газом, починаючи з 1 січня 2028 року.
Перший етап заборони набуде чинності вже 1 січня 2026 року. Водночас для чинних контрактів, які були укладені до 17 червня цього року, діятимуть певні винятки. Короткострокові угоди можна буде виконувати до 17 червня 2026 року, а довгострокові – до 1 січня 2028-го.
Попри широку підтримку, ініціатива RePowerEU, яку просуває Єврокомісія, наштовхнулася на спротив двох держав. Проти її ухвалення виступили Угорщина та Словаччина.