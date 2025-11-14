Орбан пугает Брюссель судебным иском из-за российского газа
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует обращение в Суд ЕС из-за решения ЕС прекратить импорт российского газа до 2027 года.
- Орбан также утверждает, что его соглашение с президентом США Дональдом Трампом о временном освобождении Венгрии от американских санкций может действовать дольше, чем один год.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 14 ноября, заявил, что его правительство планирует обращение в суд Евросоюза. Иск будет касаться решения ЕС об отказе от импорта российского газа до 2027 года.
Почему Венгрия будет судиться с ЕС?
Такой шаг венгерские власти рассматривают еще с прошлого месяца, передает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.
Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, которое противоречит европейским ценностям и которое Брюссель выбрал, чтобы наказать национальное правительство, имеющее другую позицию. Мы обращаемся в Суд ЕС,
– заявил Орбан на радио.
Комментируя решение ЕС о запрете российского газа, он назвал этот шаг не санкциями, а торговой мерой.
Санкции требуют единодушия, тогда как для торговой политики достаточно большинства,
– подчеркнул политик.
Орбан подчеркнул, что его правительство рассматривает и другие, не правовые возможности влияния на Брюссель. Однако пока премьер не захотел раскрывать подробности.
Заметим! Орбан неоднократно вступал в конфликты с Брюсселем. В частности, Венгрия отказывается предоставлять Украине военную помощь и выступает против ее членства в ЕС, заявляя, что это, мол, может втянуть страну в войну.
На что надеется Орбан?
Также венгерский политик прокомментировал свою недавнюю договоренность с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что Трамп в октябре ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла" и 31 их дочерних подразделений. После этого Орбан проехал просить освобождения для Венгрии от действия санкций и добился своего, пишет CNN.
При этом американские чиновники, в частности госсекретарь Марко Рубио, заявили, что Будапешт получил лишь временное исключение, на год. И Орбан настаивает, что он будет действовать дольше, а именно "до тех пор, пока Дональд Трамп является президентом США и в Венгрии существует национальное правительство".
Это личное соглашение между двумя лидерами. Бюрократы могут писать что угодно - это не имеет значения,
– отмечает Орбан.
Какое решение принял ЕС по российскому газу?
20 октября, Совет ЕС поддержал решение о полном отказе от импорта российских энергоносителей, и документ получил подавляющую поддержку государств-членов. Евросоюз планирует юридически закрепить прекращение всех поставок российского газа, включая сжиженный природный газ, начиная с 1 января 2028 года.
Первый этап запрета вступит в силу уже 1 января 2026 года. В то же время для действующих контрактов, которые были заключены до 17 июня этого года, будут действовать определенные исключения. Краткосрочные соглашения можно будет выполнять до 17 июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2028-го.
Несмотря на широкую поддержку, инициатива RePowerEU, которую продвигает Еврокомиссия, натолкнулась на сопротивление двух государств. Против ее принятия выступили Венгрия и Словакия.