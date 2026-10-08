Угорщина планує капітальний ремонт енергосистеми для зменшення витрат

Багаторічна лояльність до Москви зіграла злий жарт із бюджетом однієї з європейських країн. Тепер уряд змушений терміново переписувати правила гри на ринку, щоб врятувати власну економіку від колапсу.

Чому країна змушена терміново змінювати енергетичний курс

Угорщина розпочинає масштабну перебудову своєї енергетичної галузі, щоб кардинально знизити ціни на електроенергію, які зараз є найвищими в Європі. Головна мета уряду Петера Мадяра – досягти енергетичної незалежності та суттєво скоротити імпорт російського природного газу й нафти, про що пише Bloomberg.

Зараз енергетичний сектор є нашою конкурентною вадою, всю систему потрібно перебудовувати з нуля,

– заявив державний секретар Міністерства енергетики Андраш Тот.

За його словами, країна планує подовжити термін експлуатації діючих атомних блоків, скасувати заборону на інвестиції у вітрову енергетику та підвищити ефективність сонячної генерації.

Як нові правила вплинуть на ціни та гаманці споживачів

Наразі Угорщина має найвищі в Європі пікові денні тарифи на електроенергію – 183 євро за мегават-годину. Через це уряд змушений витрачати мільярди на щедрі субсидії для населення, які минулого року обійшлися бюджету у 2,5 мільярда доларів. Проте ця програма підтримки вже стала "нежиттєздатною", тому влада планує знизити гуртові ціни на світло на понад 60% – до 50 євро за мегават-годину до 2040 року.

Зверніть увагу! Роками адміністрація Орбана нарощувала залежність від російських енергоносіїв, що зрештою вдарило по економічній конкурентоспроможності країни та виснажило державний бюджет. Теперішні плани реформ з'явилися напередодні вступу в дію директиви Європейського Союзу, яка заборонить імпорт російського газу.

Крім того, Будапешт має жорсткі зобов'язання зменшити дефіцит бюджету до 3% ВВП до 2030 року, щоб виконати критерії для переходу на євро, тому відмова від дорогих російських ресурсів стала питанням економічного виживання.

Раніше ми писали, що німецька комунальна компанія SWK Energie з міста Крефельд офіційно запустила спеціальний тариф на електроенергію під назвою "meinGaming". Ця пропозиція розрахована на власників потужних ігрових ПК, стрімерів та великі родини.