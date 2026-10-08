Що саме пропонують власникам потужних комп'ютерів

Німецька комунальна компанія SWK Energie з міста Крефельд офіційно запустила спеціальний тариф на електроенергію під назвою "meinGaming". Ця пропозиція розрахована на власників потужних ігрових ПК, стрімерів та великі родини, про що пише TechSpot.

Концепція тарифу побудована на вигідніших умовах для тих, хто споживає багато енергії. Щомісячна фіксована абонентська плата тут є відносно високою, але натомість вартість кожної кіловат-години суттєво нижча за стандартні пропозиції. Додатково постачальник фіксує ціну на термін до 24 місяців і гарантує, що вся електрика надходить виключно з відновлюваних джерел.

Які категорії доступні для споживачів

Залежно від того, скільки часу людина проводить за іграми, компанія розробила три окремі категорії з чітко визначеним річним лімітом. Пакет "Casual Gamer" на 2500 кіловат-годин на рік підійде тим, хто грає близько 10 годин на тиждень після роботи.

Для серйозніших навантажень є "Pro Gamer" із лімітом 3500 кіловат-годин – це вибір для ентузіастів із кількома моніторами, які стрімлять або працюють з дому від 30 годин на тиждень. Найбільший пакет "Gaming Households" на 5000 кіловат-годин розрахований на сім'ї, де загальний час ігор перевищує 50 годин щотижня.

Цікаво! Сучасні технології стають дедалі вимогливішими до енергоресурсів. Наприклад, топовий ігровий ПК із відеокартою RTX 5090 та процесором Core Ultra 9 285K при грі 30 годин на тиждень "з'їдає" близько 1100 кіловат-годин на рік. Якщо додати до цього сучасний монітор, річне споживання легко перетне позначку у 1200 кіловат-годин, що робить геймерів надзвичайно привабливою аудиторією для енергетичних компаній.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До слова, у вересні Україна скоротила закупівлю струму з-за кордону одразу на 58,6%, тоді як продажі сусіднім країнам злетіли на понад 24%. Завдяки цьому наша держава вже третій місяць поспіль залишається нетто-експортером, заробляючи на надлишках.