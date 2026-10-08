Что именно предлагают владельцам мощных компьютеров

Немецкая коммунальная компания SWK Energie из города Крефельд официально запустила специальный тариф на электроэнергию под названием "meinGaming". Это предложение рассчитано на владельцев мощных игровых ПК, стримеров и большие семьи, о чем пишет TechSpot.

Концепция тарифа основана на более выгодных условиях для тех, кто потребляет много энергии. Ежемесячная фиксированная абонентская плата здесь относительно высока, но зато стоимость каждого киловатт-часа значительно ниже, чем в стандартных предложениях. Кроме того, поставщик фиксирует цену на срок до 24 месяцев и гарантирует, что вся электроэнергия поступает исключительно из возобновляемых источников.

Какие категории доступны для потребителей

В зависимости от того, сколько времени человек проводит за играми, компания разработала три отдельные категории с четко определенным годовым лимитом. Пакет "Casual Gamer" на 2500 киловатт-часов в год подойдет тем, кто играет около 10 часов в неделю после работы.

Для более интенсивных нагрузок предусмотрен тариф "Pro Gamer" с лимитом 3500 киловатт-часов – это выбор для энтузиастов с несколькими мониторами, которые ведут стримы или работают из дома не менее 30 часов в неделю. Самый большой тарифный план "Gaming Households" на 5000 киловатт-часов рассчитан на семьи, где общее время игр превышает 50 часов в неделю.

Интересно! Современные технологии становятся все более требовательными к энергоресурсам. Например, топовый игровой ПК с видеокартой RTX 5090 и процессором Core Ultra 9 285K при 30 часах игры в неделю "потребляет" около 1100 киловатт-часов в год. Если добавить к этому современный монитор, годовое потребление легко превысит отметку в 1200 киловатт-часов, что делает геймеров чрезвычайно привлекательной аудиторией для энергетических компаний.

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К слову, в сентябре Украина сократила закупки электроэнергии из-за рубежа сразу на 58,6%, тогда как продажи в соседние страны взлетели более чем на 24%. Благодаря этому наша страна уже третий месяц подряд остается нетто-экспортером, зарабатывая на излишках.