Почему страна вынуждена срочно менять энергетический курс

Венгрия приступает к масштабной перестройке своей энергетической отрасли, чтобы кардинально снизить цены на электроэнергию, которые сейчас являются самыми высокими в Европе. Главная цель правительства Петера Мадяра – достичь энергетической независимости и существенно сократить импорт российского природного газа и нефти, о чем пишет Bloomberg.

Сейчас энергетический сектор является нашим конкурентным недостатком, всю систему нужно перестраивать с нуля,

– заявил государственный секретарь Министерства энергетики Андраш Тот.

По его словам, страна планирует продлить срок эксплуатации действующих атомных блоков, отменить запрет на инвестиции в ветровую энергетику и повысить эффективность солнечной генерации.

Как новые правила повлияют на цены и кошельки потребителей

В настоящее время в Венгрии самые высокие в Европе пиковые ночные тарифы на электроэнергию – 183 евро за мегаватт-час. Из-за этого правительство вынуждено тратить миллиарды на щедрые субсидии для населения, которые в прошлом году обошлись бюджету в 2,5 миллиарда долларов. Однако эта программа поддержки уже стала "нежизнеспособной", поэтому власти планируют снизить оптовые цены на электроэнергию более чем на 60% – до 50 евро за мегаватт-час к 2040 году.

Обратите внимание! На протяжении многих лет администрация Орбана наращивала зависимость от российских энергоносителей, что в конечном итоге ударило по экономической конкурентоспособности страны и истощило государственный бюджет. Нынешние планы реформ появились накануне вступления в силу директивы Европейского Союза, которая запретит импорт российского газа.

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Кроме того, Будапешт имеет жесткие обязательства сократить дефицит бюджета до 3% ВВП к 2030 году, чтобы выполнить критерии для перехода на евро, поэтому отказ от дорогих российских ресурсов стал вопросом экономического выживания.

Ранее мы писали, что немецкая коммунальная компания SWK Energie из города Крефельд официально запустила под названием "meinGaming" специальный тариф на электроэнергию. Это предложение рассчитано на владельцев мощных игровых ПК, стримеров и большие семьи.