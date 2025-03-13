Угорщина вимагає зняття санкцій з російського олігарха: що Будапешт вимагає від ЄС

Угорщина вимагає виключення з санкційного списку Євросоюзу російського олігарха Михайла Фрідмана. Якщо ж цього не відбудеться, то країна погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти 2 тисяч громадян Росії.

Угорщина вимагає зняття санкцій з Фрідмана

Зокрема обмеження, які були накладені Євросоюзом на політиків і бізнесменів, що підтримували або сприяли війні проти України, закінчуються вже в суботу, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Станом на зараз потрібно, аби всі 27 країн ЄС погодились продовжити санкції проти росіян ще на шість місяців. В іншому випадку заморожування активів та обмеження поїздок більше не будуть чинними.

Виданню розповіли власні джерела, що посол Угорщини в ЄС заявив, що Фрідман (він заробив свої статки в Росії до переїзду в Лондон десять років тому) має бути виключений зі списку. Це своєрідна ціна Будапешта для продовження всіх інших санкцій.

Важливо! Посли ЄС зустрічаються в Брюсселі в четвер. Однак навіть після кількох днів переговорів вони досі не прийшли до якогось компромісу.

Чи має шанс Фрідман позбутися санкцій

Financial Times зазначає, що найвідданіші союзники України, серед яких країни Балтії, виступають проти будь-якого послаблення обмежень ЄС проти Москви. А особливо до завершення будь-яких переговорів щодо припинення вогню. Однак три посадовці заявили, що Люксембург підтримує зусилля, які спрямовані на виключення Фрідмана зі списку.

Що відомо про Фрідмана зараз?

Зокрема минулого року Фрідман подав позов проти Люксембургу, де знаходиться його частка в лондонській інвестиційній компанії LetterOne. Він вимагав відшкодування збитків, пов'язаних із санкціями. Вони складають 15,8 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Видання наголошує, Угорщина спочатку вимагала виключити зі списку вісім імен, серед яких як Алішер Усманов і давній партнер Фрідмана Петр Авен. Але тепер Будапешт наполягає лише на виключенні самого Фрідмана.