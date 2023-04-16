Угорщина вслід за Польщею заборонила імпорт українського зерна: у ЄС жорстко відреагували

Уряд Угорщини оголосив про заборону імпорту зернових та олійних культур із України. Угорщина оголосила про тимчасову заборону після аналогічного кроку Польщі на тлі зростання цін.

Про заборону на імпорт українського зерна мовиться у заяві міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя. Угорщина пішла на такий крок через відсутність заходів з боку ЄС.

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Заборона діятиме до 30 червня

"Уряд прагне представляти інтереси угорських фермерів, саме тому, за відсутності суттєвих заходів з боку ЄС, він тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з або в Україну, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину, як це зробила Польща", – повідомив Надь.

Також угорський міністр зазначив, що українське сільське господарство "працює з виробничими практиками, що більше не дозволені в Європейському Союзі", й імпорт його продукції "унеможливив збут продукції вітчизняними та центральноєвропейськими фермерами".

Надь уточнив, що заборона є тимчасовою і триватиме до 30 червня 2023 року. Він вважає, що цього достатньо "для пошуку довгострокового рішення, розгляду повного безмитного режиму для українських товарів та функціонування коридорів солідарності".

Що відомо про заборону на експорт українського зерна

Польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити польський аграрний сектор.

Відповідне розпорядження опублікував міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда. До переліку заборонених продуктів увійшли зернові, молоко, яйця та м'ясо птиці.

Водночас міністри сільського господарства України та Польщі 17 квітня зустрінуться на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна, що спричиняє значне невдоволення польських фермерів.

Додамо, що у Словаччині розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна. Також під заборону потрапив продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Причина обмежень у Словаччині пов'язана з тим, що в партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, було підтверджено наявність пестициду.

У ЄС відреагували на заборону українського зерна

Європейська комісія відреагувала на рішення польського уряду заборонити ввезення та транзит українського збіжжя та інших сільськогосподарських продуктів, повідомило радіо RMF24.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та розкритикувала односторонні дії країни.

В Єврокомісії підкреслили, що такі дії є неприйнятними, а члени ЄС мають координувати свої дії.

Слід підкреслити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії є неприйнятними. У такі важкі часи вкрай важливо координувати та гармонізувати всі рішення в Європейському Союзі,

– заявили у пресслужбі Єврокомісії.

Єврокомісія вимагає від Польщі та Угорщини надати додаткову інформацію для оцінки заходів, які вжили ці країни.